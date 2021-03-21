В Пензе состоялась экологическая акция «Это вам не мусор!»

Фото: Оксана Петулько

Такого ажиотажа и интереса к теме раздельного сбора отходов не ожидали даже сами организаторы: по итогам акции «Это вам не мусор», состоявшейся вчера возле магазина «Леруа Мерлен», удалось собрать огромное количество вторсырья – битком набитую «Газель»! Помимо этого, горожане принесли одежду для «Доброго шкафа» и почти 60 килограммов батареек.

- Я раньше только батарейки и лампочки сдавал в «Леруа Мерлен», - отметил один из участников акции Антон Новоженов. – Сегодня увидел, сколько всего можно сдать на переработку и вдохновился. Теперь буду разделить отходы. И друзьям расскажу!

Организаторы и волонтеры акции. (Фото: Оксана Петулько)

- Не могу не поделиться радостными впечатлениями, - рассказала одна из организаторов акции Оксана Петулько. – Люди приходили и благодарили нас за возможность расхламить свои дома, при этом утилизировав отходы правильно. Никого не оттолкнули требования к сдаче отходов: например, бутылки нужно было промыть, банки – смять, всего сорвать этикетки. Две женщины привезли нам полную машину банок! Конечно, не все сразу смогли разобраться с маркировками мусора, но мы и волонтеры активно помогали пришедшим на нашу мобильную площадку. Спасибо всем за участие!

По итогам за сдачу сырья организаторам акции удалось выручить более шести тысяч рублей. Часть этих средств будет передана в фонд «Рука помощи бездомным животным», остальное пойдет на покрытие расходов на организацию этого мероприятия и подготовку следующих. Планируется, что акция «Это вам не мусор!» будет проводиться на постоянной основе.