Жительница Пензы потеряла почти 700 тысяч рублей, желая заработать на бирже

Фото: Анастасия ОСИПОВА

По информации пресс-службы УМВД по Пензенской области, еще одна жительница региона стала жертвой мошенников.

Пензячка 1962 года рождения увидела в интернете объявление, обещающее дополнительный заработок с помощью торговли на бирже, и оставила свои контактные данные. Вскоре с ней связался незнакомец, представившийся менеджером брокерской фирмы, и попросил горожанку создать личный кабинет.

Та, поддавшись на его уговоры, сделала это и внесла на счет 688 тысяч рублей, чтобы после купить на них биткоины, но менеджер перестал выходить на связь.

Поняв, что стала жертвой обмана, горожанка пошла в полицию. По факту проводится проверка.