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Коронавирус Covid-1920 марта 2021 13:25

В 2020 году на электронную почту пензенского минздрава поступило более 2000 вопросов о коронавирусе

Прием обращений открыт до сих пор
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Напомним вам, что в начала пандемии министерство здравоохранения Пензенской области выделило специальный электронный ящик для вопросов, касающихся коронавируса. За 2020 года на адрес covid@mzs.penza.net поступило более двух тысяч обращений.

В самый разгар пандемии в день поступало до 100 писем, сегодня их количество сократилось до одного-трех в неделю.

Обращения принимаются до сих пор. Если у вас есть вопросы, касающиеся не только коронавируса, но и оказания медицинской помощи в целом, вы можете написать письмо на этот адрес. Не забудьте указать свои контактные данные: вопросы без них рассматриваться не будут!

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