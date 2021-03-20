В 2020 году на электронную почту пензенского минздрава поступило более 2000 вопросов о коронавирусе

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Напомним вам, что в начала пандемии министерство здравоохранения Пензенской области выделило специальный электронный ящик для вопросов, касающихся коронавируса. За 2020 года на адрес covid@mzs.penza.net поступило более двух тысяч обращений.

В самый разгар пандемии в день поступало до 100 писем, сегодня их количество сократилось до одного-трех в неделю.

Обращения принимаются до сих пор. Если у вас есть вопросы, касающиеся не только коронавируса, но и оказания медицинской помощи в целом, вы можете написать письмо на этот адрес. Не забудьте указать свои контактные данные: вопросы без них рассматриваться не будут!