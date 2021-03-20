Есть девушки в селениях Мордовии: прикрывая спутника, девушка ударила одного сотрудника ДПС и укусила другого

Девушка в очках виртуальной реальности бьется с боксером в ринге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему мужчине и 24-летней девушке. Они признаны виновными в применении насилия в отношении представителей власти.

11 сентября 2020 года сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Республике Мордовия разбирались в обстоятельствах ДТП с участием автомобиля мужчины, но он скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции проследовали к месту его жительства. Когда сотрудники ДПС догнали мужчину, он ударил одного из них кулаками по голове. В это время, прикрывая спутника, 24-летняя девушка несколько раз ударила ногой одного сотрудника ДПС и укусила другого.

Причиненные телесные повреждения сотрудникам полиции впоследствии были квалифицированы, как легкий вред здоровью. Стоит отметить, что и мужчина, и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 9 месяцев, женщине - в виде 1 года лишения свободы условно.

Приговор суда в законную силу не вступил.