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Общество20 марта 2021 10:34

Пенза готовится к половодью: жителям рассказывают о поведении во время паводка

18 марта 2021 года в частном жилом секторе Ленинского района проведен межведомственный рейд
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба администрации Пензы

Сотрудники администрации Ленинского района, управления по делам ГОЧС Пензы провели обход улиц Бурденко, Пески, Серафимовича, Тельмана, Староречной.

Жителям рассказали о поведении во время паводка: подготовке дома и подворья, действиях в ходе половодья, мерах предосторожности во избежание несчастных случаев, элементарных правилах безопасности. Вручались памятки с указанием телефонов вызова экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Собственникам домовладений рекомендовано застраховать своё имущество в страховой компании, в целях возмещения возможного причинённого ущерба от чрезвычайных ситуаций.

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