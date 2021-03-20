Пенза готовится к половодью: жителям рассказывают о поведении во время паводка

Пресс-служба администрации Пензы

Сотрудники администрации Ленинского района, управления по делам ГОЧС Пензы провели обход улиц Бурденко, Пески, Серафимовича, Тельмана, Староречной.

Жителям рассказали о поведении во время паводка: подготовке дома и подворья, действиях в ходе половодья, мерах предосторожности во избежание несчастных случаев, элементарных правилах безопасности. Вручались памятки с указанием телефонов вызова экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Собственникам домовладений рекомендовано застраховать своё имущество в страховой компании, в целях возмещения возможного причинённого ущерба от чрезвычайных ситуаций.