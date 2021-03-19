В пензенской мэрии обсудили планы по реновации парка Белинского

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня мэр Андрей Лузгин провел совещание по обновлению ЦПКиО им. Белинского. Напомним вам, что ранее губернатор Иван Белозерцев поручил разработать пятилетнюю программу благоустройства одного из главных мест отдыха в Пензе.

- Нужно определить границы территории, на которой будут вестись работы, - отметил глава городской администрации.

Участники совещания сошлись во мнении, что и сам парк, и все объекты, примыкающие к нему, нужно связать единой концепцией, чтобы они дополняли друг друга. Андрей Лузгин поручил подготовить справку по всем объектам. Следующее совещание пройдет с участием архитекторов, которые предложат варианты развития парка.

- Важно узнать и мнение жителей: каким они видят обновленный парк. Будем проводить опросы, выносить варианты проектов на общественное обсуждение, – заключил мэр.