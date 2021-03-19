В Пензе обновили Галерею Почета работников жилищно-коммунального хозяйства

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Гостей торжества поприветствовал председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин. Он отметил, что пензенские работники сферы ЖКХ ответственно подходят к своим обязанностям и делают город чище и красивее. В этом году в ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 35 районах Пензенской области планируется благоустроить 59 объектов.

На Галерею почета были занесены имена 20 сотрудников и названия десяти компаний, продемонстрировавшие высокие результаты в прошлом году. Также были вручены грамоты и благодарности.