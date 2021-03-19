Пензенский росгвардеец принял участие в первом Всероссийском фестивале патриотического рэпа

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

О том, почему решил поучаствовать в конкурсе, офицер Управления Росгвардии по Пензенской области Симон Дургалян рассказывает просто – всегда интересно попробовать что-то новое.

- Рэп – направление достаточно сложное. Очень надеюсь, что я достойно представлю наше ведомство, - отметил росгвардеец.

Симон Дургалян исполнил рэп на стихи Семена Гудзенко. Текст песни «Нас не нужно жалеть» посвящен Великой Отечественной войне.

Фестиваль патриотического рэпа пройдет в три этапа и завершится гала-концертом в рамках молодежного форума «Таврида-Арт». Оценивать конкурсантов будет жюри, в которое вошли руководство центрального аппарата Федерального казначейства, а также артисты и рэп-исполнители.