Гражданин Пензы Роман Чернов. Почетный

диалог мэра Пензы с читателями "Комсомолки".(архив редакции)

ИСТОРИЯ

Как и уважающий себя человек, город тоже имеет свое генеалогическое древо. Во все времена, в ходе знаковых исторических событий развитие Пензы и судьбы горожан тесно переплетались.

И всегда, не зависимо от профессии, земляки звание уроженца Пензы и области несли с честью.

Так было в пору лихолетья и в мирное время.

В начале 1800-х годов со всей округи в Пензу в народное ополчение шли полки. Руководил сбором генерал-губернатор Пензенский князь Григорий Голицын.

Спустя годы после Отечественной войны 1812 года, на реке Сура в Пензе купец первой гильдии Петр Васильевич Сергеев начинает строить бумажную фабрику… В 1875 году сыновья Петра Васильевича, неоднократно избиравшегося головой города Пенза, основали товарищество на паях. Так создавалось предприятие, которое и в наши дни, через 170 лет после основания, остается в числе крупнейших российских компаний. Сегодня это уже холдинг, объединенный в ОАО « Маяк».

И как невозможно выбросить слов из песни, так и абсолютно несправедливо было бы не вспомнить добрым словом жизнь родного края в советский период.

Мы помним историю, имена своих земляков, оставивших след на своей малой родине. Мы помним, что «Мой адрес -не дом и не улица. Мой адрес - Советский Союз» - не просто слова из красивой песни. Это еще молодость наших родителей. И наша молодость тоже. Судьба поколений молодых людей. Комсомольцев, отправлявшихся на ударные стройки, возводивших Магнитку и Днепрогэс. Вместе с коммунистами первыми поднимавшихся в атаку, защищая Отечество. Восстанавливавших из разрухи страну в послевоенный период.

В июне 1967 года Пензенскую область наградили орденом Ленина. Это, несомненно, заслуженная награда тысяч пензенцев. И, конечно, возглавляших в разные периоды руководителей области Льва Борисовича Ермина, Федора Михайловича Куликова, ГеоргаВасильевича Мясникова, Бориса Федоровича Зубкова, Анатолия Федоровича Ковлягина. Думаю, придет время, когда историки отдадут дань уважения этим сыновьям земли Пензенской.

В начале 2000-ных мэром Пензы был избран Роман Чернов.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЗЕМЛЯКА

Многие из присутствовавших в зале заседания городской думы во время принятия решения о присвоении Роману Чернову звания «Почетный гражданин Пензы» реально оценивают его работу на посту главы администрации Пензы в 2005 – 2014 годы, поскольку эти девять лет трудились рядом. Вместе с Романом Черновым в разные годы, земляки тоже внесли свой скромный вклад в развитие Пензы, улучшение жизни горожан. Были свидетелями и принятия планов стратегического развития областного центра, и каждодневного общения мэра с жителями во время объезда районов города, решения, казалось бы, рутинных житейских вопросов, часто из компетенции управления ЖКХ, либо уличного комитета или обычной управляющей компании.

Свидетелями одного из рабочих дней мэра стали и журналисты «Комсомольской правды», организовавшие в редакции в Пензе «прямую линию» с мэром Романом Черновым.

Опубликованная в газете информация о возможности без посредников пообщаться с главой администрации города и задать вопрос в назначенное время обрушила шквал звонков. И речь вовсе не о статистике. Общаясь с горожанами, мэр не рассуждал о сложностях бытия, а по другому телефону, не прерывая надолго диалог, давал поручения сотрудникам управлений администрации. По проблемным адресам оперативно выезжали специалисты, разбирали суть проблем, общались с людьми. Журналисты, в свою очередь, и по телефонам и в газете рассказывали читателям об особенностях конкретного рабочего дня мэра, принимаемых решениях и словами благодарности от пензенцев, получивших без проволочек конкретную помощь.

«Комсомолка» опубликовала потом подробный отчет об изначальных намерениях мэра пообщаться с читателями газеты в течение двух часов, и диалоге, который в итоге длился весь рабочий день.

И до прихода Чернова к нам на «прямую линию» и после него в редакцию приходили и приходят удивительно интересные собеседники. Читатели всегда охотно расспрашивают их о волнующем, делятся своими соображениями. Очевидно, что эта аура откровенного общения нужна всем собеседникам. А для самых обыкновенных горожан это еще хороший критерий оценки человека – знает ли он жизнь людей или читает о ней по служебным запискам подчиненных.

Можно и, наверное, нужно перечислять, что изменилось в облике моего родного города. В том числе и за девять лет, когда руководил администрацией Пензы Чернов. Чего стоит одна лишь сооруженная эстакада с выходом на улицы Урицкого, Кирова, Кураева, не просто соединившая правый и левый берега Суры. Только совсем недавно узнал, что финансирование проекта в 1, 7 млрд рублей из федерального бюджета в ту пору губернатору Василию Бочкареву удалось получить, благодаря реализации проекта ликвидации химических боеприпасов. Еще точнее – для обеспечения путей эвакуации населения районов Ахун, ГПЗ-24, Барковки в случае возможного, не дай бог, возникновения нештатных ситуаций.

Условием выделения средств было то, что расселение жителей домов в районе строительства моста город возьмет на себя. И как тут не вспомнить имя в современных трактовках блестящего менеджера Николая Михайловича Ащеулова, долгие годы возглавлявшего в городе комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Для полноценного функционирования маршрута, конечно же, требовалось реконструировать и саму улицу Урицкого, надежно укрепить берега реки, склон с жилыми домами, выходящий к Урицкого от улиц К. Маркса, Лермонтова.

Одних производственных совещаний на месте строительства глава города Иван Белозерцев и мэр Роман Чернов провели добрую сотню. В результате с помощью современных технологий для укрепления берега и склона сваи вдавливались в грунт, а не вдалбливались, сотрясая строения. Сегодня здесь сооружена подпорная стена. А город получил не просто дорогу- дублер улицы Кирова, а полноценную магистраль, которая, минуя вечно загруженную улицу Свердлова, соединила центр с Терновкой. Автомобилистам Пензы не надо объяснять, что произошло бы с реконструкцией Бакунинского моста, не будь этого маршрута по улице Урицкого.

И Пенза продолжала строиться.

Новые дороги, путевые развязки, десятки школ и детских садов, жилых кварталов,17 церквей не появлялись сами по себе. Их строили пензенцы. Горожане помнят, как начинал свое возрождение красавец Спасский собор. Было это еще в пору митрополита Пензенского и Нижнеломовского Вениамина, руководителей города Ивана Белозерцева, Романа Чернова. Тогда появилась идея разрешить желающим делать свой вклад в возрождение святыни. За счет собственных средств горожане, многие предприятия покупали именные кирпичики. И вносили свои персональные строки в генеалогическое древо нашего любимого города.

Во время работы в составе регионального правительства, заместителем, первым заместителем губернатора Пензенской области Чернову запомнились долгие дороги по районам области вместе с Василием Бочкаревым. Человеком, что называется от земли, дотошным и деловым. Губернатором, без излишней дипломатии резавшим правду-матку всем, не зависимо от статуса и должности.

«Характер у меня мягкий, но рука тяжелая» - это точно про него.

Дороги всегда вели к людям. Общение Бочкарева с ними было и хорошей школой для Чернова.

Случилась известная на всю страну небесспорная компания монетизации льгот. Самые благие намерения, без заблаговременной разъяснительной работы, десятков встреч и ответов на вопросы людей, натолкнулись на реальный протест. И когда к дому правительства в Пензе пришла разгоряченная толпа, за неимением желающих поговорить с протестующими ответственных за тему должностных лиц, к людям пошел зампред правительства Роман Чернов. А они, видя не рядового чиновника и без охраны, умеющего слушать других, уже без эмоций, стали говорить о тревожащем их.

В правительстве области Чернов курировал медицину, спорт. Вместе с облвоенкомом, в ту пору Кильгяйкиным Александром Ивановичем, активно проводили в области призывную кампанию. Офицерам не нужно было у кого-то расспрашивать, а каково это молодому человеку настроиться на службу в армии, подготовиться морально и физически. На постоянных встречах с пензенскими парнями на призывных пунктах, на соревнованиях Романа расспрашивали о курсантской поре, о том, каково было начинать службу на далекой от Пензы заставе в Даурском пограничном отряде. Вопросы о буднях пограничников, действиях солдат и офицеров при самых главных командах: «Тревожная группа – на выезд! Или «Застава, - в ружье!»

Расспросы шли обо всем. Как устроен быт, досуг, не забыл ли на гражданке все полученные за время службы навыки, умеет ли, как и прежде, разбирать-собирать оружие, точно стрелять, и даже - не разучился ли наматывать портянки?

Часто говорили с завтрашними солдатами о фронтовиках, которые были желанными гостями на таких встречах. О том, как важно помнить, какой ценой досталась стране Победа. Призывники говорили о родственниках, прошедших дорогами войны. Тема очень чувствительная буквально для каждой семьи. Рассказывал ребятам и Роман Чернов, как разыскивает в архивах Министерства обороны следы своих погибших на фронте двоюродных дедов - командира отделения сержанта Ивана Чернова и гвардии младшего сержанта Бориса Чернова.

ФРОНТОВИКИ ЧЕРНОВЫ

Не обошли похоронки Агрепину Антоновну Колесину (Чернову). Из трех сыновей Николай работал на оборонном заводе, а Иван и Борис ушли на фронт. И не вернулись.

***

К октябрю 1943 года на рубеже реки Проня и далее вглубь до самого Днепра фашисты создали мощную эшелонированную оборону. По воспоминаниям очевидцев, на рытье траншей, рвов, ходов-сообщения было согнано около 200 тысяч жителей Витебской и Могилевской областей.

Накануне намеченного на 25 октября 1943 года нашего наступления, бойцы особо не вспоминали, что в раскинувшемся за Проней междуречье веками приходилось воевать солдатам Петра I, Кутузова. Дважды переправлялись через Проню французы: на пути к Москве и обратно. И, конечно, никто не знал, что на этом участке, на рубеже реки Проня, советско-германский фронт простоит около 9 месяцев.

С помощью белорусского писателя Н. С. Борисенко удалось узнать от конкретного участника боя капитана В.Г. Данченко, начальника связи 1091-го стрелкового полка, с каким ожесточением здесь бились наши солдаты: «На рубеж реки Прони мы подошли в середине октября 1943 года. Утром 25 октября после короткой артиллерийской и минометной подготовки подразделения полка бросились на штурм. 7-я и 8-я стрелковые роты состояли в основном из кадровых военных - бывших окруженцев. Использовав артподготовку, они неожиданным ударом прорвали оборону первой, второй и третьей траншей врага, проникли глубоко в тыл и разгромили штаб немецкого полка. Дальнейшая судьба их неизвестна.

На другой день враг опомнился и бросил в контратаку тяжелые самоходные орудия «Фердинанд». Наши боевые порядки не выдержали и под огнем начали отступать».

Уже в наши дни по документам «Мемориала» о безвозвратных потерях начальствующего состава, Роману Борисовичу Чернову и его родственникам удалось узнать о месте захоронения двоюродного деда Бориса Чернова: Белорусская ССР, Пропойский район, д. Рабовичи, северо-восточнее,2км, р. Проня, правый берег, 200 м. Конечно, мы вряд ли найдем очевидца, который видел, как переправлялся 25 октября через реку и шел в атаку с товарищами молодой командир. Но точно можем утверждать, что задачу захватить плацдарм бойцы выполнили. После боя гвардии младшего сержанта найдут убитым на правом, фашистском в ту пору берегу. Пройдет время, в память о погибшем брате дед Романа Чернова Николай назовет своего сына Борисом.

При всех сложностях работы полевой почты на войне, черные вести близким чаще доходили аккуратно. Иван Чернов в ту пору воевал под Ленинградом. И еще целых девять месяцев было отмеряно ему боевой жизни. И он мстил фашистам за брата.

22 июля 1944 года в ходе операции по освобождению городов Псков и Остров в наступление перешла и входящая в 42-ю армию 376-я стрелковая дивизия, где служил сержант Иван Чернов. Обходным ударом с юга города части армии форсировали реку Великую и 23 июля освободили Псков.

Всем участникам операции Верховный главнокомандующий объявил благодарность. Москва салютовала героям. А один из них девятнадцатилетний сержант Чернов, через считанные дни, 5 августа, уже в ходе Тартусской операции погибнет в бою на эстонской земле.

***

В 2003 году, усилиями сотрудников всех районных и областного военных комиссариатов призывная кампания прошла достойно. Пензенская область заняла в стране почетное 3 место. А в 2004-ом по проведению призыва регион и вовсе был признан лучшим в России. И когда на торжественном заседании в драматическом театре в Пензе представитель министерства обороны вручал области денежную премию и почетный знак, вместе с естественным чувством удовлетворения от хорошо выполненной работы явственно ощущалось, что и ты имеешь отношение к выполнению исторически заложенного предназначения Пензы, как города-крепости на реке Сура, построенного для защиты юго-восточных рубежей Отечества.

Архив редакции

РОДИТЕЛИ – ОТ СЛОВА «РОД»

Спортивный зал на факультете физического воспитания пединститута в Пензе сначала кажется просто огромным, несмотря на то, что от высокого потолка до самого пола его делит почти пополам защитная сетка и плотной портьерной ткани занавес.

На левой половине зала специализирующиеся на спортивных играх студенты тренируют прием и технику владения мячом, броски в корзину, удары. На правой - гимнасты шлифуют упражнения на перекладине, брусьях. В центре площадки всегда остается место для вольных упражнений. На это, совсем уже театральное действо, со всего факультета и, конечно, из соседней половины зала собирается народ насладиться эстетикой программы на ковре.

Как знать, очень может быть, что именно здесь при выполнении чарующих танцевальных и акробатических упражнений юную гимнастку кандидата в мастера спорта Татьяну Корневу и увидел впервые вернувшийся в 1969 году из армии и поступивший на факультет Борис Чернов.

На соревнования по баскетболу, волейболу болельщики перемещались на левую половину зала. От одного появления гимнасток на небольшой трибуне, словно хлебнув самого разрешенного и безотказного допинга, парни бились за родной факультет и вырывали победу. И не только на площадке.

Так родители и учились вместе. Не только азам профессии тренера, но и стремлению побеждать. В равной, честной борьбе. Эти самые яркие черты характера советских спортсменов прививали и родившемуся осенью 1971 года сыну Роману.

Бориса Николаевича Чернова, названного в честь погибшего на фронте солдата, уже нет с нами. Его супруга Татьяна Павловна продолжает тренировать в Пензе юных гимнастов. Трудится и их сын Роман Борисович. Оказанная ему руководством области и города честь носить звание «Почетного гражданина Пензы» - это, несомненно, и дань уважения всему роду Черновых. Вписанному в историю родного края. Земледельцев и солдат, тружеников тыла и служащих.