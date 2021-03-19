Выбран символ Всероссийских летних сельских игр-2021

Фото: Мария АНАНОВА

Напоминаем вам, что Всероссийские летние сельские игры в этом году пройдут в Пензенской области с 17 по 22 июля. Накануне состоялось заседание организационного комитета под председательством Валерия Савина.

Ранее жители региона высказали свое мнение, кто мог бы стать талисманом будущих состязаний. Были предложены такие животные как конь, ласточка, дельфин, козленок и корова. Назывались и растения – в частности, пшеничный колос. Однако выбор пал на индейку. Участники оргкомитета объяснили решение тем, что эта птица в последние годы стала брендом нашего региона.

22 марта стартует конкурс на лучшее изображение талисмана игр. Победивший эскиз будет использоваться на официальной символике соревнований. Подробнее об условиях конкурса и призах сообщат позже.