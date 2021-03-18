Артем Здунов пообщался со студентами-победителями чемпионата «Молодые профессионалы»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Пригласить всех победителей оказалось невозможным из-за пандемии коронавируса, поэтому некоторые студенты приняли участие в разговоре с помощью средств дистанционного общения.

Врио главы республики напомнил, что чемпионат «Молодые профессионалы» проводится в Мордовии с 2013 года. И из года в год все больше людей принимают в нем участие. Состязания проводятся на региональном, всероссийском и международном уровнях.

- У нас есть победители региональных этапов, значит, есть и те, кто могут побеждать и на более высоких уровнях, - отметил Артем Здунов. – Мы будем к этому стремиться.

По итогам регионального чемпионата была сформирована команда, которая теперь представит республику в отборочных соревнованиях национального первенства.