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Общество18 марта 2021 18:00

Состояние пострадавших в ДТП с автобусом пензенцев оценивается как удовлетворительное

Об этом сегодня министру здравоохранения области доложил главный врач клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина Дмитрий Зиновьев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Напомним вам, что вчера Дмитрий Юрьевич и его коллеги отправились в Рязань, чтобы оценить состояние пензенцев, попавших ночью в серьезное ДТП на трассе. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Одного из пациентов уже забрали домой родственники, еще одному была сделана операция, четырех сегодня-завтра на реанимобиле перевезут в Пензенскую область для продолжения лечения.

Как отметил Дмитрий Зиновьев, решение об эвакуации прооперированного пациента будет принято дополнительно, после стабилизации состояния.

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