Состояние пострадавших в ДТП с автобусом пензенцев оценивается как удовлетворительное

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Напомним вам, что вчера Дмитрий Юрьевич и его коллеги отправились в Рязань, чтобы оценить состояние пензенцев, попавших ночью в серьезное ДТП на трассе. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Одного из пациентов уже забрали домой родственники, еще одному была сделана операция, четырех сегодня-завтра на реанимобиле перевезут в Пензенскую область для продолжения лечения.

Как отметил Дмитрий Зиновьев, решение об эвакуации прооперированного пациента будет принято дополнительно, после стабилизации состояния.