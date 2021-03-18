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Происшествия18 марта 2021 16:00

В 2020 году в Пензенской области был выявлен один случай наркомании среди подростков

Сегодня в областном правительстве состоялось заседание антинаркотической комиссии
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По итогам 2020 года, уровень зарегистрированных преступлений, связанных с оборотом наркотиков, в Пензенской области остается ниже, чем в других регионах округа и страны. Всех больше нарушений законодательства в минувшем году было зафиксировано в Пензе, Заречном и Кузнецке.

В прошлом году на территории области было выявлено 1120 больных наркоманией, в том числе и один подросток.

В ходе совещания также были озвучены и данные по медосмотрам в учебных учреждениях области. В 2020 году их прошли более 19 тысяч жителей.

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