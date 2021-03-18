В Пензе полицейский обокрал задержанного, перечислив его деньги букмекерам

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

14 марта около половины двенадцатого ночи в Пензе на улице Экспериментальной за мелкое хулиганство был задержан 38-летний местный житель. Безработного мужчину доставили в отдел полиции, где у него изъяли личные вещи: сотовый телефон и две банковских карты. После составления протокола гражданин был помещен в специальную комнату для содержания задержанных лиц. Около шести утра следующего дня его освободили под уплату штрафа в размере 500 рублей.

Однако вечером мужчина снова оказался в полиции. Но на этот раз гражданин пришел сам, да еще и с заявлением – о пропаже с его карты шести тысяч рублей. Деньги со счета исчезли в тот момент, когда мужчина находился в комнате для содержания и не имел при себе карту.

В ходе проверки удалось установить, что один из сотрудников отдела в момент, когда у задержанного были изъяты карты и телефон, перевел средства с его счета на счет своего личного кабинета на сайте букмекерской компании. По результатам проверки, проведенной ОРЧ СБ УМВД России по Пензенской области, вина сотрудника установлена.