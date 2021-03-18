Олег Кочетков: «Качество говорит само за себя»

Фото предоставлено пресс-службой предприятия.

Пандемия коронавируса по-разному отразилась на деятельности предприятий и компаний. Кто-то разорился и был вынужден сократить штат, а то и вовсе закрыться, кому-то пришлось срочно осваивать новые производства, чтобы хотя бы как-то оставаться на плаву. Но есть и те, кто сумели приумножить достижения прошлых лет.

Пензенская компания «СтанкоМашСтрой» была признана лидером по количеству выпущенных в 2020 году металлообрабатывающих станков. К такому выводу пришла Ассоциация «Станкоинструмент». Несмотря на кризисный год, «СтанкоМашСтрой» продемонстрировал уверенный рост: темпы роста производства составили 110%, а производство станков с ЧПУ выросло на 114%. Благодаря таким показателям, доля продукции компании, в количественном выражении, на российском рынке составила 19,3%.

Помимо этого, благодаря участию «СтанкоМашСтроя» в проекте ФЦК «Повышение производительности труда», по итогам 2020 года удалось повысить производительность труда на 4,7%.

Произвела компания впечатление и на делегацию Республики Беларусь, которая посетила Пензенскую область в начале февраля. Гости побывали в цехах пензенского предприятия и подробно ознакомились с производственным процессом. Представитель одного из крупнейших предприятий Республики Беларусь, Минского автомобильного завода, после экскурсии отметил, что «СтанкоМашСтрой» - определенно, предприятие европейского уровня.

Белорусская делегация высоко оценила пензенское предприятие. (фото предоставлено пресс-службой предприятия)

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА

«СтанкоМашСтрой» на рынке металлообрабатывающей промышленности уже 15 лет. Предприятие активно расширяет рынки сбыта: если раньше его продукцию приобретали компании из России и стран СНГ, то сегодня пензенские станки отправляются в Германию, Италию, Венгрию, Швейцарию, Австралию, Монголию, Казахстан, Грузию, Данию и прибалтийские страны.

Производство оборудования осуществляется с применением передовых технологий. Отдел технического контроля использует новейшие измерительные системы для мониторинга, проверки и улучшения характеристик выпускаемого оборудования. Они позволяют компании производить металлообрабатывающие станки, соответствующие современным стандартам качества.

Ярким примером такого оборудования, производимого на «СтанкоМашСтрое» являются вертикальные обрабатывающие центры, предназначенные для фрезерования и сверления по трем или четырем координатным осям. Эти станки подходят для мелкосерийного производства сложной продукции, либо для крупносерийного производства, если они установлены в поточную линию.

Оборудование на «СтанкоМашСтрое» постоянно обновляется. Недавно на предприятии приступили к заливке фундамента под новый плоскошлифовальный станок «Ziersch&BaltruschTwinmaster». Подробнее об этом рассказал руководитель «СтанкоМашСтроя», депутат Пензенского Законодательного Собрания Олег Кочетков:

- Работы ведутся в строгом соответствии с технической документацией - от этого зависит максимальное использование возможностей станка.

Руководителем «СтанкоМашСтроя» является Олег Кочетков. (фото предоставлено пресс-службой предприятия)

Новое оборудование является еще одним дополнением к уже существующему парку шлифовальных станков и предназначено для широкого спектра работ. Станок позволит значительно расширить производственно-технологический потенциал предприятия.

Параллельно ведется монтаж портального шлифовального станка «WaldrichCoburg», предназначенного для обработки крупногабаритных деталей металлообрабатывающего оборудования. Как сообщили в пресс-службе компании, в ближайшее время специалисты «СтанкоМашСтрой» приступят к пуско-наладочным работам.

В январе этого года компания выпустила тысячный станок.

- Оборудование было изготовлено по заказу одного из дилеров Королевства Дании, - пояснил Олег Кочетков. – И тот факт, что наш станок приобрела европейская компания, лишь доказывает его качество и надежность.

ГОТОВИМ СМЕНУ

Семь лет назад в Пензе появился Памятник токарю. Скульптурная композиция стала подарком городу ко Дню машиностроителя от компании «СтанкоМашСтрой». Обращаясь к участникам торжественной церемонии, глава региона Иван Белозерцев поблагодарил генерального директора предприятия Олега Кочеткова:

- Открытие памятника токарю - это дань уважения к представителям всех рабочих специальностей. В регионе есть много монументов, посвящённых людям искусства, деятелям науки, есть памятник милиционеру, а вот рабочему до сих пор не было. Инициатива установить памятник человеку труда поможет повысить статус профессий, являющихся основой развития производства.

Сегодня на «СтанкоМашСтрое» работают более 160 человек. Сотрудники предприятия часто становятся участниками программ повышения квалификации и семинаров. Средняя заработная плата в компании превышает 50 тысяч рублей.

Особое внимание уделяется и обучению молодых специалистов. В сентябре прошлого года Олег Кочетков выступил с инициативой о создании отраслевой кафедры на базе предприятия. Предложение было поддержано Ученым Советом Пензенского государственного университета.

Так на факультете промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта политехнического института ПГУ появилась кафедра «Металлорежущие станки». Ее возглавил заместитель генерального директора по производству Сергей Митясов. Главная задача кафедры - подготовка квалифицированных специалистов, готовых работать в станкостроении. В рамках обучения студенты не просто слушают лекции о новом оборудовании, но и изучают его работу прямо в цехах «СтанкоМашСтроя». Первое занятие состоялось в ноябре прошлого года.

Помимо этого, компания является активным участником акции «Неделя без турникетов», во время которой предприятие могут посетить учащиеся образовательных учреждений города.

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В этом году «СтанкоМашСтрой» намерен продолжить внедрение новых продуктов и улучшение качества выпускаемого оборудования.

- Важная стратегическая задача, которую мы ставим перед собой сегодня, – создание собственной промышленной базы на территории крупных городов России, - отмечает Олег Кочетков. - Использование интеллектуального и научного потенциала региональных специалистов позволит создать условия для инновационного промышленного развития и будет способствовать развитию российского станкостроительного кластера.

Уверены, что у них все получится.