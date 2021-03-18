В школе Колышлея после сообщения об опарышах в еде учащихся организовали проверку

Фото: Министерство образования Пензенской области

На этой неделе подписчица одного из региональных сообществ в социальной сети «Вконтакте» пожаловалась, что 15 марта учащимся школы №2 р.п. Колышлей подали в столовой некачественную еду: якобы, в рыбе были видны опарыши.

Вчера в учреждении прошла проверка. Выяснилось, что 15 марта руководству школы и сотрудникам столовой не поступало обращений по поводу некачественно приготовленной пищи. Все продукты, которые поступают на кухню, имеют сертификат качества, пищеблок содержится в чистоте. Повар имеет профессиональное образование. Занижения порций не выявлено.

В ходе выезда сотрудники Роспотребнадзора и минобра встретились с родителями учащихся. Претензий по качеству питания с их стороны озвучено не было.

Также для экспертизы были отобраны суточные пробы блюд, приготовленных 15 марта. Результаты исследования будут готовы 22 марта.