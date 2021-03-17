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Общество17 марта 2021 16:20

Более восьми миллионов рублей пойдут на обновление разметки на пензенских дорогах

К работам планируется приступить, как установится оптимальная погода
Источник:kp.ru
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы по бюджету и экономике. Начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина рассказала об изменениях, внесенных в бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. По ее словам, доходная часть бюджета увеличилась более чем на 156 миллионов рублей. Три миллиона из этих средств направят на устройство покрытия на Подвесном мосту.

- Еще восемь миллионов пойдут на нанесение новой разметки на улицах, - отметила он.

Начальник Управления ЖКХ города Пензы Александр Юлин добавил, что работы начнутся при наступлении благоприятной погоды.

Также будут выделены средства на вывоз снега. Свыше 12 миллионов рублей добавят в резервный фонд администрации города.

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