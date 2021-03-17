В ближайшие два года в Пензе ликвидируют очередь в ясли

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Как сообщил мэр Андрей Лузгин, на сегодня местами в детских садах Пензы обеспечены все дети от трех до семи лет, но по-прежнему есть очередь в ясли.

В этом году начнется строительство дошкольного учреждения на 400 мест (100 из которых – для детей ясельного возраста) в микрорайоне ГПЗ. Сдать объект планируется осенью 2022 года.

- Планируется перепрофилировать под детский сад два класса в школе №74 в микрорайоне Арбеково, - отметил мэр. – Помимо этого, строительная компания «SKM group» разрабатывает проекты садов в 7-м и 8-м микрорайонах Арбеково.

В этом году дошкольное учреждение на 120 мест будет построено на улице Красной. Также в детских садах № 7 и № 109 создадут ясельные группы. Помимо этого, будет открыт филиал детского сада №10 на 63 места.

- Очередь на места в ясельные группы планируем ликвидировать в ближайшие два года, - пообещал мэр.