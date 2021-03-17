Иван Белозерцев провел прием граждан в Сурске

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Заместитель главного редактора газеты «Новая альтернатива» Игорь Алексеев задал губернатору вопрос о судьбе сурских очистных сооружений, нуждающихся в реконструкции. Глава региона отметил, что во время встречи с жителями ему поступили жалобы на неприятный запах, и предложил журналисту работать вместе:

- Сооружения находятся в частной собственности, - отметил глава региона. – Я встречусь с собственником и обсужу с ним проекты реконструкции.

Также во время приема зашла речь о нехватке рабочих мест. О том, что планируется сделать для улучшения ситуации, губернатора спросил местный житель Александр Прохоров. Глава региона подчеркнул: создать сразу 1000-2000 рабочих мест не получится, но на территории Сурска уже реализуются два инвестиционных проекта: один позволит восстановить производство кирпича, второй – выращивать и перерабатывать зерно. Эти проекты уже создали рабочие места и в ближайшем будущем создадут еще более 100. Руководитель региона также рассказал о планах по созданию на базе одного из пустующих зданий города бизнес-инкубатора.

Все вопросы взяты губернатором на контроль.