Пострадавших в ДТП в Рязанской области пензенцев могут доставить в регион спецмашинами

ФОТО: Пресс-служба УМВД по Рязанской области

Авария произошла сегодня в половине второго ночи на автодороге М-5 «Урал» в Спасском районе Рязанской области. Водитель рейсового автобуса, ехавшего из Москвы в Пензу, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, в момент аварии в автобусе находились 58 человек: два водителя и 56 пассажиров. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Произошедшее прокомментировал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Сейчас двое пострадавших в состоянии средней тяжести находятся в реанимации. Еще 12 человек после завершения следственных действия приедут в область на другом автобусе. 25 пассажиров уже вернулись домой, 17 пока в пути.

- Я только что разговаривал с губернатором Рязанской области, также нахожусь в тесном контакте с УМВД, слежу за ситуацией очень внимательно, - отметил в своем Instagram Иван Белозерцев. - Министр здравоохранения получил указание контактировать с рязанскими медиками. Если будет необходимость и позволит состояние пациентов, мы будем готовы транспортировать наших жителей в региональные больницы спецмашинами.