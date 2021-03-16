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Общество16 марта 2021 17:50

Для пензенских выпускников организуют четыре тренировочных ЕГЭ

Они помогут старшеклассникам ознакомиться с процедурой сдачи экзамена
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство образования Пензенской области

Как отмечает начальник Регионального центра обработки информации Татьяна Фадеева, 11 марта уже прошла апробация ЕГЭ по русскому языку. В это день 29 пунктов сдачи посетили 2 696 выпускников.

Еще один тренировочный экзамен по русскому языку состоится 6 апреля. 27 апреля выпускники сдадут информатику и ИКТ, 13 мая – английский язык и обществознание.

Также 23 и 25 марта для организаторов ЕГЭ пройдет апробация новой технологии печати экзаменационных материалов.

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