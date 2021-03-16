В Саранске началась подготовка ко Дню Победы

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

По поручению мэра будет подготовлено несколько вариантов программы праздничных мероприятий.

- В прошлом году мы массово не отмечали День Победы. В этом году люди ждут этот праздник, - отметил Петр Тултаев.

Как обычно, в городе пройдет парад с участием автомобилей УАЗ. Их владельцы могут уже оставлять заявки на участие по телефонам 47-29-86 и 47-20-84. График репетиций уже согласован. Сейчас решается вопрос о проведении салюта.

Также мэр поручил провести ревизию горелок у Вечных огней в городском округе Саранск.