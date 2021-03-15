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Общество15 марта 2021 18:00

В Пензе разработают пятилетнюю программу развития парка Белинского

В этом году ему исполняется 200 лет
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба ЦПКиО им. Белинского

Губернатор Иван Белозерцев поручил задействовать в развитии парка общественность, органы власти и депутатский корпус:

- Подготовьте интересный хороший проект. Мы должны за пять лет сделать все возможное, чтобы нашим парком можно было бы гордиться.

В регионе будет создан проектный офис, который продумает варианты благоустройства ЦПКиО и обсудит их с активными жителями Пензы. Через два месяца ответственные лица должны будут представить первые итоги Ивану Белозерцеву.

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