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Общество15 марта 2021 12:00

Для пензенских старшеклассников устроят «пробную» сдачу ЕГЭ

Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона обратил внимание на то, что пора экзаменов достаточно серьезно сказывается на психике подростков: дети начинают замыкаться в себе, проводить больше времени в интернете, появляются суицидальные настроения.

- Важно, чтобы это понимали педагоги и администрация школ, - отметил Иван Александрович. – Нужно поддерживать контакт не только с детьми, но и родителями: ведь зачастую мамы и папы не осознают всю серьезность ситуации.

Губернатор поручил организовать для учащихся «пробные» ЕГЭ, чтобы они смогли заранее ознакомиться со всей процедурой.

- Важно, чтобы дети поняли, что к ним во время экзаменов будут предъявлять жесткие требования: тех, кто попадется на списывании, будет выведен из кабинета.

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