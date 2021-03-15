Пропуск на праздник в Пензе – хорошее настроение

Пресс-служба администрации Пензы

Проводить зиму в воскресенье, 14 марта 2021 года горожане собрались в парк имени В.Г. Белинского.

Праздничным настроением с ними поделились глава администрации города Пензы Андрей Лузгин, глава города Владимир Мутовкин, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, заместитель главы городской администрации Сергей Волков, начальник управления культуры Вера Фейгина, главы районов. И оно было очень кстати. Гостей парка ждали игры и конкурсы, народные забавы и шуточные состязания.

Пресс-служба администрации Пензы

На Аллее Мастеров развернулась выставка-продажа сувенирной продукции от народных умельцев. Также все могли угоститься главным символом праздника – блинами.