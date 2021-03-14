В Пензенском перинатальном центр прошла акция «Спасибо за жизнь»

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Подробнее об акции, уже ставшей доброй традицией, рассказала заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева:

- Всегда хочется поблагодарить женщину за то, что она дарит новую жизнь. Благодаря акции представительницы прекрасного пола видят, что они не одни и им всегда протянут руку помощи.

Особой благодарности в рамках акции удостаиваются и медицинские работники – в основном, это тоже женщины и мамы.

Один из организаторов мероприятия выступает пензенское отделение «Союза женщин России», активно сотрудничающее с областным минздравом. Результатом их совместной работы является реализация проектов «Школа материнства», «Эликсир здоровья» и другие.