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Звезды14 марта 2021 9:40

На проводах зимы в Радищево угощали ухой и блинами с икрой

Праздник состоялся в Пензенской области вчера
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Мероприятие «Масленица в Радищево» организовывается уже во второй раз. В этом году праздник приятно удивил гостей размахом: в программу вошли и театрализованные представления, и игры, и мастер-классы.

Изюминкой гуляний стал фестиваль «Радищевский блин», на котором десятки домохозяек представили свои угощения – блины с кучей начинок: мясом, творогом, медом, икрой.

В музее А. Н. Радищева состоялась квест-экскурсия, во время которой посетители смогли узнать больше о великом писателе. В Барском доме была организована выставка русского платка.

Продолжился праздник приготовлением «Ухи по-аблязовски» в большом казане под открытым небом. Отведать царское угощение смогли все желающие.

Завершилось гуляние самым большим в области масленичным хороводом.

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