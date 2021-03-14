На проводах зимы в Радищево угощали ухой и блинами с икрой

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
Мероприятие «Масленица в Радищево» организовывается уже во второй раз. В этом году праздник приятно удивил гостей размахом: в программу вошли и театрализованные представления, и игры, и мастер-классы.
Изюминкой гуляний стал фестиваль «Радищевский блин», на котором десятки домохозяек представили свои угощения – блины с кучей начинок: мясом, творогом, медом, икрой.
В музее А. Н. Радищева состоялась квест-экскурсия, во время которой посетители смогли узнать больше о великом писателе. В Барском доме была организована выставка русского платка.
Продолжился праздник приготовлением «Ухи по-аблязовски» в большом казане под открытым небом. Отведать царское угощение смогли все желающие.
Завершилось гуляние самым большим в области масленичным хороводом.