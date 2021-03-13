Жительница Саранска, оболгавшая бывшего парня и покусавшая бабушку, получила 250 часов обязательных работ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саранске вынесли приговор 20-летней местной жительнице. Девушка обвинялась в заведомо ложном доносе и нанесении побоев.

По данным следствия, в декабре прошлого года гражданка заявила в полицию о пропаже кошелька. По ее словам, в нем находилось более 10 тысяч рублей. В качестве главного подозреваемого девушка назвала бывшего возлюбленного, но в ходе расследования выяснилось, что заявительница соврала, желая доставить знакомому неприятности.

Чуть позже в полицию пришла бабушка девушки. 58-летняя женщина рассказала, что не так давно поссорилась с внучкой, высказав ей претензии по поводу ее поведения, после чего девушка искусала ее.

Приговором суда жительнице Саранска назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ.