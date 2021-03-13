В Пензе стартовало первенство округа по дзюдо

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Соревнования проходят во Дворце единоборств «Воейков». За победу борются юниоры и юниорки до 15 лет. Лучшие из них отправятся на первенство страны.

Сегодня к участникам соревнований обратился Министр физической культуры и спорта области Григорий Кабельский:

- В нашей стране и Пензенской области уделяется немало внимания развитию такого вида спорта, как дзюдо. Я желаю спортсменам, чтобы все ваши схватки были интересными и чтобы вы вернулись домой с медалями.

Соревнования завершатся завтра.