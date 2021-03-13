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Происшествия13 марта 2021 11:40

Пензенец украл из магазина 20 пакетов кофе

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В начале марта в пензенскую полицию обратился сотрудник одной из торговых сетей. Мужчина рассказал, что кто-то украл из их магазина 20 пакетов кофе общей стоимостью около трех тысяч рублей.

После изучение записей с камер наблюдения правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался местный житель 1976 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Тот отрицать свою вину не стал и рассказал, что пошел на кражу из-за тяжелого финансового положения. Кофе к моменту задержания он уже успел продать, а деньги – потратить.

По факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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