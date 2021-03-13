Абитуриентам-волонтерам начислят дополнительные баллы при поступлении в пензенские вузы

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Совет ректоров вузов Пензенской области поддержал инициативу главы региона. Соответствующие изменения были внесены в правила приема на обучение.

Теперь абитуриентам, занимающимся волонтерством, при поступлении в ПГУ будет дополнительно начисляться один-два балла, при поступлении в технологический университет, университет архитектуры и строительства и аграрный университет – пять баллов.

- В будущем эти ребята будут работать в нашем регионе, возможно, даже в органах власти, поэтому их нужно обязательно включать в кадровый резерв, - отметил губернатор Иван Белозерцев.