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Общество13 марта 2021 10:30

Абитуриентам-волонтерам начислят дополнительные баллы при поступлении в пензенские вузы

Инициативу в конце прошлого года предложил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Совет ректоров вузов Пензенской области поддержал инициативу главы региона. Соответствующие изменения были внесены в правила приема на обучение.

Теперь абитуриентам, занимающимся волонтерством, при поступлении в ПГУ будет дополнительно начисляться один-два балла, при поступлении в технологический университет, университет архитектуры и строительства и аграрный университет – пять баллов.

- В будущем эти ребята будут работать в нашем регионе, возможно, даже в органах власти, поэтому их нужно обязательно включать в кадровый резерв, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

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