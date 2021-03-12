Пензенская больница заплатит два миллиона рублей за смерть 6-летнего мальчика после наложения гипса

Мать погибшего ребенка требовала компенсацию в размере пяти миллионов рублей. (ФОТО: Пресс-служба Пензенского областного суда)

Пензенский областной суд пересмотрел решение, озвученное им в октябре прошлого года. Напоминаем вам, что тогда местная жительница взыскала с клинической детской больницы имени Н.Ф. Филатова компенсацию за смерть своего сына.

Мальчик с травмой правой руки поступил в учреждение осенью 2018 года. После осмотра ребенка врач наложил ему на руку гипс и отправил домой. На следующий день самочувствие несовершеннолетнего ухудшилось: поднялась температура, а загипсованная рука начала болеть. Мать снова повезла ребенка в больницу, однако тот же врач, сняв лонгету и обнаружив под ней отек, ничего не предпринял, лишь снова наложил гипс и настоял на лечении в домашних условиях.

Спустя некоторое время ребенок, продолжавший жаловаться на боль и температуру, был госпитализирован в реанимацию, где и скончался. Экспертиза установила, что смерть мальчика наступила от синдрома длительного сдавливания мягких тканей, осложнившегося интоксикацией.

В феврале прошлого года врач, осматривавший ребенка, был осужден за халатность. Он получил наказание в виде полутора лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской врачебной деятельностью сроком на два года.

Мать мальчика также подала иск против больницы с требованием компенсации морального вреда в размере пяти миллионов рублей. Прошлой осенью суд удовлетворил ее иск частично, взыскав с учреждения 1,2 миллиона рублей.

По данным пресс-службы учреждения, женщина с этим решением не согласилась, подав апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам сочла возможным увеличить размер компенсации до двух миллионов рублей. Решение вступило в законную силу.