Пензенский участковый раскрыл кражу за 30 минут

Участковый уполномоченный полиции Расим Абузяров. Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В пензенскую полицию обратился житель микрорайона Заря. Мужчина рассказал, что уходя утром на работу, заметил, что дверь в сарай приоткрыта. Подойдя ближе, он обнаружил поврежденный навесной замок, на который запиралась постройка, и пропажу мебельного станка, материалов и инструментов, хранившихся внутри.

Полиция начала отрабатывать местных жителей, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Спустя примерно полчаса после начала поисков участковый Расим Абузяров вышел на след предполагаемого подозреваемого – парня 1991 года рождения, ранее уже привлекавшийся к ответственности за кражи. Тот свою вину отрицать не стал и сообщил, что пошел на дело с сообщником 1982 года рождения. Украденное имущество обнаружилось в квартире злоумышленника. Как пояснил парень, они планировали его продать. Все украженное было возвращено владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.