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Общество12 марта 2021 15:00

360 пензенских педагогов повысят квалификацию в университете Иннополис

Обучение организовано по поручению губернатора Ивана Белозерцева
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона не раз отмечал, что IT-отрасль открывает большие перспективы для развития региона. Именно поэтому в этом и следующем году 360 пензенских преподавателей информационных технологий повысят квалификацию в университете Иннополис.

Педагоги пройдут обучение по программам «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» и «Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ-дисциплин». Обучение будет проходить за счет средств федерального бюджета.

Помимо этого, Пензенский государственный университет также направил 30 сотрудников на повышение квалификации. Ожидается, что в этом году все вузы области отправят на обучение не менее 50 сотрудников, а колледжи – не менее 10.

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