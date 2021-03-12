Куда сходить на Масленицу-2021 в Пензе

Фото: Тимур ХАНОВ

Почти подошла к концу масленичная неделя, а это значит, что если вы еще не успели насладиться горячими блинами, то самое время сделать это. А для тех, кто не хочет стоять у плиты и возиться с тестом, рассказываем, где в ближайшие выходные в городе можно будет отведать это и многие другие угощения.

13 МАРТА

11:00, стадион возле школы № 19 – концерт хореографических ансамблей, сожжение чучела;

12:00, Центр культуры и досуга – выступление ансамбля народной песни «Голоса России», фолк-группы «Ветроград» и других коллективов, а также конкурсы и игры.

14 МАРТА

11:00-14:00, Пензенский зоопарк – праздник для детей и взрослых. Сжигание чучел состоится в 11:45 и 14:00;

11:00- 17:00, Детский парк – концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города, работа «Масленичной ярмарки», спортивные состязания. Сжигание чучела – в 17:00;

11:00-17:00, ПКиО «Комсомольский» - молодецкие игры, катание на лошадях, пони и осликах, продовольственная и ремесленная ярмарка, праздничная концертная программа, пляски и хороводы. Сжигание чучела – в 17:00.

12:00-19:00, ЦПКиО им. В.Г.Белинского – концертно-развлекательная программа с конкурсами, играми и спортивными состязаниями, а также работа ярмарки. Сжигание чучела – в 19:00.

12:00, МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» - игровая развлекательная программа «Собирайся народ – Масленица идет!».