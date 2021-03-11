Житель Саранска продавал предпринимателям алкоголь несуществующих производителей

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего жителя Саранска. Мужчина обвиняется в приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Следствие установило, что с ноября 2018 года по июнь 2020-го мужчина приобрел спиртное у неизвестных лиц и оставил его на хранение в нескольких арендованных гаражах на территории Саранска, партиями продавая местным предпринимателям и физическим лицам.

В ходе обыска правоохранители изъяли 1606 бутылок с этикетками «Портвейн-777», а также партию из восьми тысяч бутылок водки различных наименований – в том числе, несуществующих производителей.

Свою вину гражданин признал. Уголовное дело направлено в суд.