Иван Белозерцев: «Из крохотной искры может разгореться пламя»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам главы региона, в современном мире любой человек может увлечься опасными идеями, которые рано или поздно приведут к трагедии. В числе причин, которые могут стать толчком в пропасть, глава региона назвал неприязнь между подростками, опасные ролики в социальных сетях, желание выделиться.

- Из крохотной искры может разгореться пламя, - подчеркнул Иван Александрович. – Поэтому сегодня как никогда важна многоуровневая система профилактики.

Напомним вам, что накануне стало известно о задержании 16-летнего подростка, готовившего теракт в своей школе. В доме парня был проведен обыск.

Губернатор Пензенской области озвучил несколько поручений по усилению работы школьных психологов.