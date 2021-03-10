Пензенские кардиохирурги спасли 88-летнюю пациентку

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Дежурный кардиолог осмотрел пенсионерку в течение нескольких минут и направил ее на ангиографию. Обследование подтвердило диагноз.

Кардиохирурги приняли решение провести стентирование сосудов сердца. После хирургического вмешательства женщина провела сутки в кардиореанимации. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пенсионерка находится в отделении кардиологии № 2. Врачи уже разрешили ей двигаться.

Напомним вам, что две недели назад в Пензе открылся второй сосудистый центр, который позволил расширить возможности оказания специализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Наши пациенты, в основном, - люди в возрасте. Мы всегда готовы принять их для проведения эндоваскулярных хирургических вмешательств, - отметил заведующий сосудистым центром Дмитрий Максимов.