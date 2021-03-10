Пензенцы выберут объекты для благоустройства в 2022 году

Вот так после благоустройства может выглядеть лестница к Спасо-Преображенскому монастырю. Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Тему обсудили сегодня в ходе планерки в городской администрации. Мэр Пензы Андрей Лузгин отметил, что в перечень вошли 25 объектов, предложенных жителями. В их числе – зона отдыха у Арбековских прудов, лестница к Спасо-Преображенскому монастырю, несколько городских скверов и другие. Полный список, а также эскизы можно посмотреть на сайте Управления ЖКХ города.

Отдать свой голос за один из них можно будет на единой платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Территорию, набравшую больше всех баллов, благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в будущем году. Глава городской администрации поручил активнее информировать население о голосовании.

Напомним вам, что в 2020 году для благоустройства была выбрана Фонтанная площадь. В этом году работы затронут верхнюю часть улицы Московской.