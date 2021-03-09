Прививки от коронавируса сделали около 40 тысяч жителей Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил министр здравоохранения области Александр Никишин, текущая обстановка остается стабильной, число заболевших уменьшается.

Продолжается вакцинация населения: на данный момент прививки сделали уже около 40 тысяч человек. На этой неделе в область придет очередная крупная партия препарата, в связи с чем выросло количество пунктов вакцинации – с 45 до 60.

Губернатор Иван Белозерцев напомнил о том, что прививки, в первую очередь, должны сделать представители старшего поколения, и поручил организовать трансфер ветеранов до пунктов вакцинации. Доставлять жителей региона планируется на машинах, ранее приобретенных на средства бюджета.

- Новые машины в медицинских организациях есть, надо их использовать по назначению, - резюмировал глава Пензенской области.