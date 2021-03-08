В Саранске прошла выставка-продажа «Валенки мордовские»

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Выставку планировалось организовать еще в ноябре-декабре прошлого года, но напряженная обстановка не позволила это сделать. Но и вчера мероприятие прошло при полном соблюдении всех норм: посетителям на входе замеряли температуру, обрабатывали руки антисептиками, предлагали бесплатные маски и перчатки.

Как и всегда, выставку посетил глава города Петр Тултаев, который в 2019 году и стал инициатором проведения такого мероприятия. Каждый год мэр приходит на ярмарку, общается с мастерами и, конечно же, не остается без покупок: главы городской администрации не раз видели в валенках во время зимних выездных совещаний.

- Те валенки, что я купил ранее, пришлось отдать в деревню, - признался Петр Тултаев. – Но зима выдалась суровой, не раз вспоминал о них. Сегодня пришел за новой парой.

Мэр Саранска анонсировал проведение в предстоящем осенне-зимнем сезоне как минимум трех ярмарок шерстяных изделий. Кроме этого отметил, что сейчас ведутся переговоры с пчеловодами об организации в ближайшее время ярмарки меда.