Угнал велосипед, чтобы доехать домой: в Мордовии вынесли приговор жителю села Ширингуши

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В Зубово-Полянском районе Мордовии перед судом предстал местный 32-летний житель. Он обвинялся в краже.

В ноябре прошлого года мужчина шел ночью домой через поселок Явас. У местного кафе гражданин заметил велосипед и решил позаимствовать его, чтобы доехать до дома. Но, поскольку мужчина был пьян, далеко ему уехать не удалось. Транспортное средство он спрятал в кустах, чтобы вернуться за ним позже.

Пропажу велосипеда вскоре обнаружила его хозяйка и вызвала полиции. Правоохранители задержали мужчину неподалеку от места преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.