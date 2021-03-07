В Пензе стартовали Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Памяти»

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В этом году в соревнованиях принимают участие почти 1000 спортсменов из 23 регионов. Вчера, в ходе церемонии открытия, к ним обратился заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Савин:

- В нашем регионе созданы все необходимые условия для развития спорта. Мы очень рады, что сегодня на эти соревнования прибыло так много спортсменов.

Турнир «Кубок памяти» посвящен тем, что стоял у истоков развития каратэ в нашем регионе - Спиридонову В.А., Черепанову А.А., Макарову А.В., Кривцову А.Г. Состязания проводятся уже в третий раз.

Министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский отметил, что турнир проводится после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса:

- И сейчас у спортсменов есть возможность продемонстрировать все свои лучшие навыки, которые они натренировали за этот период.