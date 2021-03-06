Иван Белозерцев посетил социально-педагогический колледж

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В 2018 году колледж разработал инновационный проект «Мобильное дополнительное образование», получив на его развитие грант в 10 миллионов рублей. На эти средства было закуплено современное оборудование для стационарной и мобильной образовательных площадок. Благодаря им, ученики более 60 сельских школ получили возможность бесплатно изучить общеразвивающие программы.

- Новое оборудование мотивирует на получение знаний, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – Поэтому нужно, чтобы современная аппаратура появилась и в колледжах, и школах, и даже детских садах. Но не стоит забывать и о качестве преподавания – оно должно быть на уровне.

Глава региона поздравил с наступающим Международным женским днем студенток и преподавательниц и вручил им цветы.