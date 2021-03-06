До конца 2024 года в Пензе с привлечением частного капитала построят три школы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Тему обсудили вчера на совещании. Как отметила руководитель направления «Создание образовательной среды» государственной корпорации развития России ВЭБ.РФ Алиса Денисова, к 2024 году в стране ожидается приток учащихся в среднюю школу. И с каждым годом их число будет увеличиваться.

- Поэтому Министерство просвещение РФ запускает программа, цель которой – привлечь внебюджетные источники для строительства новых школ, - отметила Алиса Денисова.

По словам мэра Пензы Андрея Лузгина, несмотря на строительство новых школ, в городе по-прежнему наблюдается нехватка 10 тысяч мест для учащихся. Программа поможет быстрее сократить это число.

Участники встречи обсудили распределение зон ответственности, особенности финансирования, риски и другие моменты совместной работы в данном направлении.