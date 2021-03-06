Пензенская пенсионерка отдала крупную сумму медиуму, желая исцелиться

Большую часть средств пенсионерка заняла у своего соседа. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В отдел полиции №4 обратилась жительница Пензы 1943 года рождения. Женщина рассказала, что после просмотра по телевидению программы про медиума, решила связаться с ним и поправить свое здоровье.

После звонка по указанному номеру с пенсионеркой связались помощники целителя, которые отметили, что для полного выздоровления женщины потребуется провести несколько обрядов. За первый экстрасенс запросил 18 тысяч рублей, за второй – 120. И если на первый сеанс у пострадавшей деньги нашлись, то для продолжения лечения ей пришлось занимать их у соседа. За третий обряд медиум попросил 20 тысяч рублей. Женщина снова пошла к соседу, и мужчина опять не отказал.

К четвертому сеансу аппетиты экстрасенса поубавились – и он выставил за него скромный ценник в четыре с небольшим тысячи рублей, которые пенсионерка решила попросить у своего внука. Он-то и заподозрил неладное. После разговора с ним пострадавшая пошла в полицию, но даже правоохранителям не сразу удалось убедить женщину в том, что ее доверчивостью воспользовались мошенники – она до последнего верила, что медиум поможет ей поправить здоровье.

По факту проводится проверка.