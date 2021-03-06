Артем Здунов поздравил жительниц Мордовии с 8 марта

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Торжество прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. К присутствующим обратился врио главы РМ Артем Здунов:

- Женщины дарит жизнь и тепло. Она наполняет нашу жизнь вдохновением и красотой. Она дает нам возможность верить в то, что все решения, которые мы принимаем, идут от нас самих. Сегодня я бы хотел особенно поблагодарить тех, кто вместе с нами справляется с пандемией, работает с нашими детьми, волонтеров, социальных работников и других. Большое вам спасибо и низкий поклон!

После этого руководитель региона вручил высокие государственные награды. Всем женщинам были подарены цветы. Завершил праздничный вечер концерт с участием творческих коллективов республики.