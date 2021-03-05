Иван Белозерцев вручил почетные грамоты и медали «Материнская доблесть»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

К гостям торжества обратился губернатор Иван Белозерцев.

- Благодаря женщинам мужчины становятся сильнее. Нет ничего дороже вашей душевной теплоты и умения прощать. У вас получается все, за что вы беретесь, и получается хорошо! – отметил глава региона.

После этого состоялось награждение почетными грамотами и благодарностями тех женщин, которые сумели достичь высот в различных сферах. Четыре жительницы региона получили медали «Материнская доблесть».

Завершилось мероприятие концертом Сергея Пенкина.