Жительницы Пензы, пришедшие на прививку, получили цветы и билеты на концерт

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Сегодня жительницы Пензы получили возможность сделать прививки от коронавируса в передвижном медицинском комплексе - прямо рядом со своим домом. В преддверии праздника каждая представительница прекрасной половины человечества получила после вакцинации цветы и пригласительный билет на концерт нашего земляка Сергея Пенкина.

- Очень удобно – получила прививку с доставкой на дом, - отметила жительница Пензы Инна Шинкарук.

Акция была организована по инициативе губернатора области Ивана Белозерцева. Всего прививку сделали 30 жительниц города.