Как будут работать больницы и поликлиники в праздники

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

По информации ведомства, завтра детские и взрослые поликлиники будут работать по расписанию субботы.

7 и 8 марта в обычном режиме будут работать кабинеты неотложной помощи. Также жители региона смогут подписать больничные, справки о смерти и получить рецепты или вызвать врача на дом.

Работа контакт-центров в эти дни будет осуществляться с 8:00 до 14:00.

Также 8 марта можно будет сделать прививку от коронавируса. Вакцинация будет проводиться всем согласно предварительной записи, сформированной на Едином портале государственных услуг.